MALTIGNANO – Un servizio di monitoraggio anti Covid-19 sarà attivato nel comune di Maltignano a partire da martedì 24 novembre, al fine di prevenire e contenere la pandemia. A comunicarlo, il sindaco Armando Falcioni.

Pertanto un servizio mobile sarà presente di fronte al polo scolastico unico di Via Dante Alighieri per testare i ragazzi frequentanti la scuola media, esclusivamente quelli attualmente in didattica a distanza, stante l’accertato episodio di casi tra il personale docente.

Il servizio sarà attivo domani 24 novembre dalle ore 8,30 facendo attenzione allo scaglionamento dei test già comunicati all’Isc di Folignano, e sarà effettuato con il metodo “drive in”. Solo per i ragazzi sarà a carico dell’amministrazione comunale di Maltignano.

Dopo le 10.30 di domani il servizio sarà a disposizione per effettuare tamponi a prezzo convenzionato di euro 25 all’utenza che ne farà richiesta al numero 3665951817, previa prenotazione obbligatoria.

Il servizio sarà assistito dal personale del gruppo comunale di Protezione civile. Il comune di Maltignano svolgerà ulteriori analoghi servizi con il camper sanitario mobile 4.0 che verranno successivamente comunicati.

Il comune di Maltignano affronterà il costo di questo servizio al fine di un controllo migliore dell’eventuale diffusione del Covid. Il servizio è stato realizzato grazie alla collaborazione dell’Isc di Folignano-Maltignano, in particolare con il Preside Daniele Marini e grazie all’assessorato ai servizi sociali ed alla pubblica istruzione nelle persone del Vicesindaco Monica Mancini ed il consigliere delegato Daniela Merloghi.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.