ASCOLI CALCIO – In un comunicato ufficiale l’Ascoli Calcio smentisce le voci che davano in partenza Valerio Bertotto e rinnova la fiducia al suo allenatore.

“In riferimento alle notizie uscite sui vari organi di stampa – scrive il club bianconero – peraltro diffamatorie e non conformi alla realtà dei fatti, per cui l’Ascoli Calcio avrebbe ricevuto molteplici rifiuti da alcuni tecnici, la stessa Società tende a precisare quanto segue: Valerio Bertotto è e sarà saldamente alla guida tecnica della Prima Squadra per il prosieguo della stagione per la serietà, dedizione e professionalità che sempre sono state finora da lui confermate”.

“Avendo inoltre constatato la totale coesione da parte di tutto il gruppo nei suoi confronti, non potrà il momento negativo mettere in discussione il suo operato. Avanti tutti insieme con spirito positivo e consapevoli di quello che bisogna affrontare” concludono dalla società bianconera.

