ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio entra nel mondo degli eSports e legherà il proprio marchio ai principali tornei nazionali a tema calcistico attraverso una squadra Xbox e un’altra Play Station 4.

Grazie alla collaborazione con VPL (Virtual Professional League) Global, piattaforma dedicata agli eSports con modalità 11 contro 11 e 1 contro 1, l’Ascoli si apre in maniera definitiva alle ultime tendenze eSports.

Sarà possibile seguire le partite dell’Ascoli Calcio nel Campionato di Serie A e Coppe sulla piattaforma Twitch:

link per Xbox http://www.twitch.tv/Ascoli_Calcio?sr=a

link PS4 https://www.twitch.tv/ascolicalciops4

Le squadre Xbox e PS4 Ascoli Calcio giocheranno nella modalità 11 contro 11 (Pro Club).

Per promuovere il mondo degli eSports, il Club bianconero organizza la prima “Ascoli Christmas Championship”, un torneo 1 contro 1 in modalità FUT di Fifa 21 sulla piattaforma PS4, dedicato ai propri tifosi, che da domani, giovedì 26 novembre, a sabato 5 dicembre, potranno iscriversi gratuitamente al link https://www.virtualproleague.com/portal/en/championship/1vs1/97/open

Saranno 32 i player partecipanti, che si sfideranno in due fasi:

Fase 1: 8 gironi da 4 player, si qualificano i primi due di ogni girone;

Fase 2: ad eliminazione diretta.

La finale sarà live su Twitch (data da definire) con la presenza di un calciatore bianconero.

Il vincitore del torneo, che si aggiudicherà la maglietta autografata dell’Ascoli, sfiderà il centrocampista bianconero Michele Cavion

Giorni di gioco:

Lunedì –martedì – mercoledì: fase a gironi

Giovedì: ottavi di finale

Venerdì: quarti di finale

Sabato: semifinali

Domenica: finale

Info utili:

Non è permesso avere giocatori in prestito (11 titolari+ sostituti).

Orario default: 20

Gli utenti, di comune accordo, possono scegliere di anticipare o posticipare l’orario di gioco (la partita va giocata entro le 23.59 del giorno prestabilito).

In caso di disconnessione di uno degli utenti, la partita va rigiocata dal minuto in cui essa è stata interrotta.

Link canale Discord per assistenza e organizzazione partite tra player: https://discord.gg/M5bTu2cUCN

