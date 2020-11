MALTIGNANO – “Comunichiamo con piacere che i tamponi eseguiti sui ragazzi frequentanti le tre classi individuate della Scuola Media hanno dato tutti esito negativo”.

Così il sindaco di Maltignano, Armando Falcioni, in una nota stampa diffusa il 26 novembre: “Un piccolo-grande risultato dopo l’impegno economico ed organizzativo dell’amministrazione comunale al fine di monitorare e prevenire la diffusione della pandemia sul nostro territorio .In questo modo anche i congiunti dei ragazzi possono avere maggiore serenità e sicurezza.Con l’occasione ringraziamo per la collaborazione le famiglie che hanno creduto in questo progetto”.

