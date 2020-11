Buchel, Corbo squalificati, out Donis, Sarzi Puttini, Mallè. Il direttore tecnico del Venezia, Poggi: “”Ascoli? E’ una sfida che può nascondere diverse insidie”

ASCOLI PICENO – L’Ascoli affronterà sabato 28 novembre alle 14 il Venezia, guidato dell’ex tecnico bianconero Paolo Zanetti, allo stadio “Penzo” nel match valevole per la 9° giornata del campionato di Serie B

Sono 23 i bianconeri convocati da Mister Bertotto

PORTIERI: Leali, Ndiaye, Sarr DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Ghazoini, Kragl, Pucino, Sini, Spendlhofer CENTROCAMPISTI: Cavion, Eramo, Gerbo, Lico, Sabiri, Saric ATTACCANTI: Bajic, Cangiano, Chiricò, Matos, Pierini, Tupta, Vellios

INDISPONIBILI: Donis, Sarzi Puttini, Mallè SQUALIFICATI: Buchel, Corbo.

Il direttore tecnico del Venezia Paolo Poggi ha parlato a Il Gazzettino: “E’ giusto riflettere sulla mancata vittoria contro il Brescia, abbiamo giocato bene per tutta la partita ma abbiamo subito una rete nel finale, è giusto guardare al pelo nell’uovo. Ascoli? E’ una sfida che può nascondere diverse insidie, loro sono in difficoltà e per noi diventa una partita difficile da preparare. Negli occhi dei ragazzi vedo la voglia però di tornare alla vittoria e dimenticare Brescia”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.