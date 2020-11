ANCONA – Il Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Marche ha eletto, all’unanimità, Massimiliano Bachetti Presidente per il triennio 2020-2023.

Massimiliano Bachetti, 34 anni, Past President del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Centro Adriatico, è amministratore unico della Bachetti Food – Specialità dei Piceni s.r.l. di Ascoli Piceno, azienda leader del settore agroalimentare, specializzata nella produzione e vendita di prodotti gastronomici di alta qualità.

Bachetti prende il timone dei Giovani imprenditori della Regione succedendo a Simona Reschini, che ha concluso il suo mandato, e diventa di diritto anche Vicepresidente di Confindustria Marche.

Il nuovo Presidente vanta una lunga e attiva esperienza nel sistema Confindustria.

Massimiliano Bachetti che detiene il primato di essere stato il più giovane imprenditore ad entrare nella Giunta senior della sua territoriale, si è distinto per aver promosso diverse iniziative di successo legate all’imprenditorialità innovativa come, ad esempio, “Start-Up Weekend” e alla responsabilità sociale delle imprese sostenendo, tra le altre cose, con slancio e passione progetti di solidarietà attraverso l’Associazione no-profit “Made with love” di cui è socio fondatore.

L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea annuale – svoltasi in modalità telematica – alla quale hanno partecipato Claudio Schiavoni, Presidente di Confindustria Marche, Domenico Guzzini, Presidente Confindustria Macerata, Pierluigi Bocchini, Presidente Confindustria Marche Nord Territoriale di Ancona, Simona Reschini, Past President del Comitato Giovani Imprenditori delle Marche da poco eletta Presidente del Comitato Interregionale del Centro, Gino Sabatini, Presidente Camera di Commercio Unica delle Marche e naturalmente numerosi imprenditori collegati da ogni parte della Regione. Particolarmente apprezzato anche il saluto del Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori Riccardo Di Stefano che ha voluto rivolgere un saluto e un augurio al neo Presidente Bachetti. Ospite Mirco Carloni, Vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Industria e allo Sviluppo economico.

Subito dopo la proclamazione, Massimiliano Bachetti ha ricevuto le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro per il nuovo importante incarico dal Presidente nazionale dei Giovani Imprenditori, Riccardo Di Stefano e da tutto il Consiglio Centrale riunito in videoconferenza.

“Oggi più che mai – ha affermato il neo Presidente Bachetti – noi Giovani imprenditori abbiamo il dovere morale di lavorare per il bene comune e di costruire giorno dopo giorno il rilancio del territorio. Con una crisi che ha polverizzato tutte le nostre certezze e che ci ha immobilizzato nel buio della sfiducia, è indispensabile recuperare e valorizzare lo slancio innovativo e la capacità di guardare oltre che è nel DNA dei giovani”.

Nel rivolgere a Bachetti i migliori auguri per il compito che lo attende Simona Reschini ha voluto ricordare il suo periodo di presidenza e ha ringraziato tutti coloro che l’hanno supportata. “Sono stati tre anni bellissimi e impegnativi, che mi hanno fatto crescere sia a livello personale che professionale. Tre anni in cui siamo riusciti a portare avanti, grazie alla collaborazione di tutti, non solo le consuete attività regionali ma ad avviare, partendo dalle esperienze vissute nelle varie territoriali, anche un nuovo progetto su base regionale destinato all’imprenditorialità e alla trasformazione digitale delle imprese: ‘E se funzionasse’. Un progetto che vede il coinvolgimento di tutte le università marchigiane, degli incubatori e dell’Istao, e che ha rafforzato la relazione e la collaborazione con tali enti e che auspico possa continuare a crescere anche in futuro”

