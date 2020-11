ASCOLI PICENO – “Gli ultras dell’Ascoli non tollereranno più prestazioni indecorose da parte della squadra. L’allenatore Valerio Bertotto non è all’altezza del nostro blasone e deve presentare immediate dimissioni. La società deve essere coerente e prendere decisioni forti ed orientate al raggiungimento di prestazioni degne dell’Ascoli Calcio”.

Così in una nota diffusa il 28 novembre il tifo organizzato bianconero, gli Ultras 1898.

