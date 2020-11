ASCOLI PICENO – “Buongiorno e buona domenica a tutti. Il risultato del tampone è negativo“.

Queste le parole del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, diffuse tramite nota sui Social il 29 novembre: “Questo non significa nulla per me, poiché devo aspettare il tempo necessario sperando di non diventare positivo e resterò in isolamento”.

“Tutti coloro che sono venuti in contatto con me nella scorsa settimana possono ritenersi tranquilli” conclude però il presidente.

