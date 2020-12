AGGIORNAMENTO ORE 18

Sono ben 13 i decessi registrati oggi nelle Marche a causa del Covid-19, uno dei numeri più alti della “seconda ondata”. Anche il Piceno piange la scomparsa di propri cittadini: una donna di 83 anni di Ascoli, deceduto al Madonna del Soccorso di San Benedetto, e un uomo di 82 anni di Grottammare, sempre all’ospedale di San Benedetto.

Ad Ascoli invece si registra il decesso di una donna di 80 di Teramo.

Tutti avevano patologie pregresse.

Con le due vittime odierne nel Piceno si contano 100 decessi provocati dal coronavirus dall’inizio dell’epidemia.

Qui il Pdf:

Arancio 01122020 ore 18

AGGIORNAMENTO ORE 17.30

Invariato il numero dei ricoverati: 672.

Ricoverati terapia intensiva: 86, ieri 87 (-1), massimo 94 il 25 novembre (-8).

Ricoverati terapia semi-intensiva: 145, ieri 150 (-5), massimo 150 30 novembre.

Ricoverati terapia non intensiva: 441, ieri 435 (+6), massimo 452 il 29 novembre.

Totale ricoverati Marche: 672, ieri 672, massimo 683 il 29 novembre.

Qui la scheda Gialla 01122020 ore 12

AGGIORNAMENTO ORE 9

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2349 tamponi: 1213 nel percorso nuove diagnosi e 1136 nel percorso guariti.

I positivi sono 337 nel percorso nuove diagnosi (26 in provincia di Macerata, 51 in provincia di Ancona, 93 in provincia di Pesaro-Urbino, 6 in provincia di Fermo, 151 in provincia di Ascoli Piceno e 10 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (59 casi rilevati), contatti in setting domestico (75 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (86 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (24 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (4 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (3 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (18 casi rilevati), screening percorso sanitario (8 casi rilevati). Per altri 60 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Antigenico sono stati effettuati 766 test e sono stati riscontrati 18 casi positivi.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.