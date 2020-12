ANCONA – Sono 10.683 le pratiche presentate a oggi all’Ufficio Speciale Ricostruzione delle Marche per il recupero degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 2016. Di queste pratiche, 7.514 si riferiscono agli immobili con danni lievi che, nell’ultimo mese, sono sensibilmente aumentate per la scadenza fissata a ieri, 30 novembre, per la presentazione delle domande.

