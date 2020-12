ASCOLI PICENO – Nel quadro del perdurare della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19, in attuazione del D.L. numero 154 del 23 novembre ad oggetto “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” e dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 658 del 29 marzo 2020, sarà predisposto un avviso pubblico rivolto ai cittadini per la distribuzione di ulteriori buoni spesa covid utilizzabili presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’avviso pubblicato lo scorso aprile: per vedere l’elenco clicca QUI

Considerato inoltre che l’elenco degli esercizi è un elenco aperto, esso potrà essere aggiornato in seguito alle ulteriori domande che potranno pervenire esclusivamente attraverso il modulo di adesione, scaricabile QUI

Si specifica nuovamente che i buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.

