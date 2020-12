OFFIDA – A Offida saranno distribuiti dei bonus alimentari in favore di nuclei familiari in condizione di disagio economico e sociale a seguito della crisi sanitaria. La domanda deve essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 7 dicembre.

I buoni potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari, esclusi alcolici e superalcolici, e prodotti di prima necessità, quali prodotti per l’igiene personale e prodotti per l’igiene della casa. L’elenco degli esercizi commerciali offidani aderenti all’iniziativa verrà pubblicato sul sito internet comunale.

L’avviso, scaricabile sempre dal sito, riporta i criteri di accesso, condivisi con gli altri Comuni dell’Ambito Sociale 23 e il modulo, che consiste in un’autodichiarazione da compilare.

“Questa misura è resa possibile – commenta l’Assessore Isabella Bosano – grazie al Governo, che nell’ambito del Decreto Ristori Ter, ha stanziato un fondo di 400 milioni di euro ai Comuni. I primi buoni saranno consegnati dal 9 dicembre”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.