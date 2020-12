ASCOLI PICENO – In applicazione a quanto disposto nell’ Ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 614/2019 (articolo 1 comma 9) e alle recenti indicazioni impartite dalla Protezione Civile, si comunica che entro il 15 gennaio (salvo proroghe che verranno comunicate) i soggetti percettori del contributo di autonoma sistemazione dovranno presentare una nuova dichiarazione sul possesso dei requisiti per il mantenimento del beneficio del Cas.

I destinatari del provvedimento (ovvero coloro che devono presentare la suddetta dichiarazione) sono cittadini e studenti, proprietari o locatari/comodatari di immobili danneggiati dal sisma che beneficiano attualmente del contributo di autonoma sistemazione (Cas).

In base alle nuove indicazioni della Protezione Civile-Regione Marche, tale obbligo riguarda tutti i beneficiari del contributo, anche coloro che hanno presentato nuove richieste del Cas fino al 30 novembre.

Non è previsto il contributo forfettario per l’acquisto di nuova unità immobiliare.

Si raccomanda l’utenza interessata a visionare frequentemente il sito Comunale, ove verranno riportate tutte le informazioni riguardanti le dichiarazioni da presentare entro il 15 gennaio, in ossequio a quanto verrà prescritto dalla competente Protezione Civile Regione Marche.

La modulistica da utilizzare, reperibile sul sito del Comune (sezione “Terremoto on line – Contributi di autonoma sistemazione) e presso gli uffici U.r.p., è la seguente:

1)Mod. Art.1 per i proprietari dell’abitazione danneggiata dal sisma;

2)Mod. Art.3 per i locatari/comodatari dell’abitazione danneggiata dal sisma;

3)Mod. Art.4 per gli studenti, locatari dell’abitazione danneggiata dal sisma.

Per informazioni gli interessati potranno inoltre rivolgersi presso l’ufficio U.r.p. del Comune di Ascoli Piceno negli orari di apertura che l’ufficio osserva. E’ altresì prevista, per informazioni ed ausili sulla compilazione dei modelli di dichiarazione, assistenza telefonica ai numeri 0736298468 o 3316433224, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15 alle ore 17.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.