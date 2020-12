ASCOLI PICENO – “Apprendo con tristezza e grande dolore della scomparsa di Achille Marcucci, ex assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Ascoli Piceno ed ex consigliere comunale per cinque legislature”.

Così in una nota stampa diffusa sui Social, il 4 dicembre, il sindaco Marco Fioravanti: “Un grande amico, una persona squisita, un uomo dall’elevato spessore umano, morale e culturale. Grazie alla sua professionalità, alla dedizione e all’amore verso la città, ha fattivamente contribuito alla crescita della nostra Ascoli”.

“Alla famiglia e a tutti i suoi cari le più sincere e sentite condoglianze da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale” conclude il primo cittadino.

Achille Marcucci aveva 80 anni, la redazione di Piceno Oggi si unisce alle condoglianze.

