I consumatori possono lasciare qualche euro in più agli agricoltori. Il ricavato viene poi trasformato in spesa alimentare da girare alle associazioni benefiche

ASCOLI PICENO – Con l’avvicinarsi del Natale Campagna Amica rilancia la Spesa sospesa per dare un contributo alimentare alle famiglie in difficoltà.

Già oggi è stato possibile donare al Mercato Coperto di Campagna Amica ad Ascoli Piceno dove i ragazzi di Coldiretti Giovani Impresa hanno seguito l’iniziativa benefica che ha permesso di donare circa 2 milioni di chili in frutta, verdura, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina, vino e olio 100% italiani, di alta qualità e a chilometri zero nei mercati dai mercati di tutta Italia.

Come? I consumatori possono lasciare qualche euro in più agli agricoltori. Il ricavato viene poi trasformato in spesa alimentare da girare alle associazioni benefiche. Non solo. Ad Ascoli è stata allestita anche una colletta alimentare: i prodotti in più comprati dai clienti e lasciati al Mercato oltre alle cassette frutto delle donazioni sono state poi consegnate alla locale Caritas. Lo stesso faranno dalla prossima settimana anche gli agricoltori del Mercato Coperto di Campagna Amica a Macerata.

“Si tratta – spiegano da Coldiretti – della più grande offerta gratuita di cibo mai realizzata dagli agricoltori italiani per aiutare a superare l’emergenza economica e sociale provocata dalla diffusione del coronavirus e dalle necessarie misure di contenimento. Natale vuole dire anche solidarietà e questo è un piccolo contributo per essere vicini a chi combatte ogni giorno con le tante difficoltà di questo periodo”.

