ASCOLI PICENO – Sono 23 i convocati da mister Delio Rossi per la sfida in programma domani, 8 dicembre alle 17, in cui l’Ascoli giocherà contro il Pisa al “Romeo Anconetani”, match valido come recupero della 7^ giornata di Serie B.

All’indisponibile Kragl si aggiunge la defezione di Sabiri dopo il duro colpo subito contro il Pescara, in difesa rientra Brosco dopo la squalifica che rimane in diffida.

Portieri: Leali, Ndiaye, Sarr

Difensori: Avlonitis, Brosco, Corbo, Ghazoini, Pucino, Sarzi Puttini, Sini, Spendlhofer

Centrocampisti: Buchel, Cavion, Donis, Gerbo, Lico, Saric

Attaccanti: Bajic, Cangiano, Chiricò, Pierini, Tupta, Vellios

