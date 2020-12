I lavori di potatura proseguiranno per tutto il mese di dicembre in differenti vie cittadine

ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale di Ascoli informa che nella giornata di mercoledì 9 dicembre, a partire dalle ore 5 fino alle ore 13, si procederà con i lavori di potatura e abbattimento delle essenze arboree in via delle Zeppelle, ove sono stati posizionati gli appositi cartelli mobili di divieto di sosta. I lavori di potatura proseguiranno per tutto il mese di dicembre in differenti vie cittadine: pertanto i cartelli mobili di divieto di sosta saranno posizionati giornalmente nelle aree interessate dalle operazioni.

L’Amministrazione Comunale informa inoltre che, a partire da lunedì 14 dicembre, la ditta Traini Eco Service sarà incaricata di effettuare i lavori di potatura dei platani di viale Treviri. Tale operazioni proseguiranno fino al termine del mese di dicembre.

