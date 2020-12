ASCOLI PICENO – “Si accendono le luminarie natalizie nella nostra città. In quest’anno così difficile e particolare per noi tutti, come amministrazione abbiamo ritenuto opportuno ridurre la spesa per l’allestimento delle luminarie: gran parte delle risorse sono infatti state utilizzate per aiutare cittadini, famiglie e attività commerciali che hanno subìto da vicino le conseguenze dovute all’emergenza Covid”.

Così il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, l’8 dicembre: “Non potevamo però lasciare spenta la nostra Ascoli: seppur in formato ridotto rispetto al passato, con qualche via che sarà meno addobbata del solito, da quest’oggi le luminarie accenderanno la nostra splendida città e creeranno una magica atmosfera natalizia”.

