ASCOLI PICENO – Il comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale 22 ha deliberato di prorogare al 31 dicembre il termine di scadenza delle domande di accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (Sad) in favore dei cittadini ultrasessantacinquenni in condizione di non autosufficienza o parziale autosufficienza residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 22.

Si ricorda che il Servizio è un intervento rivolto unicamente ad anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti ed è costituito da un insieme di interventi di natura socio-assistenziale, tra loro coordinati e integrati, erogati al domicilio del beneficiario volto prevalentemente a soddisfare bisogni essenziali come il governo della casa, la cura della persona, le relazioni umane.

Il servizio è rivolto a persone anziane ultrasessantacinquenni, parzialmente e totalmente non autosufficienti, con invalidità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 104/92, e residenti, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell’Ats 22 ed ivi domiciliati.

Si ribadisce che non è rivolto a coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali di cui alle L.R. 20/2002 e L.R. 20/2000 (es. residenze protette, Rsa).

Per maggiori info: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18712.

