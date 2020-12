La società di Ascoli Piceno ha conquistato diverse medaglie e piazzamenti in Top Ten al Campionato nazionale federale Silver svoltosi nella città romagnola dal 4 all’8 dicembre.

ASCOLI PICENO – A quasi un anno dall’ultima competizione, la Sport Life di Ascoli Piceno torna a calcare le pedane nazionali di ginnastica ritmica. La società, che ormai da 40 anni rappresenta la città di Ascoli per il settore delle ritmica, nonostante il difficile momento che tutto il mondo sta vivendo, non si è mai arresa e ha portato a termine l’anno agonistico con il Campionato nazionale federale Silver, svoltosi a Rimini nell’ambito della manifestazione “Ginnastica in Festa” dal 4 all’8 dicembre.

Per le competizioni individuali nel livello LB Allieve (anno 2010) la ginnasta Cecchini Annalaura si è classificata 2^ sia nel concorso generale che nella specialità al corpo libero. Nella stessa categoria la ginnasta Bellabarba Valentina è arrivata 26^ su 82 ginnaste partecipanti, mentre per la categoria Junior la ginnasta Marcucci Mira alla sua prima esperienza nazionale ha ottenuto l’8° posto nel concorso generale su 32 ginnaste partecipanti.

Nel livello LC Allieve (anno 2009), il titolo italiano alla palla è andato a Cuscati Martina. Per la stessa categoria e il medesimo attrezzo, le ginnaste Mannocchi Benedetta e Bevini Cecilia si sono classificate rispettivamente 5^e 9^, invece le ginnaste Seghetti Miriam e Dine Gloria hanno ottenuto il 6° e 8° posto nella specialità cerchio. Sempre per lo stesso livello ma nella categoria Senior nella specialità palla la ginnasta Virgulti Sofia è arrivata 9^.

Salendo di livello, LD Allieve (anno 2008) la ginnasta Flaiani Lucrezia è salita sul gradino più alto del podio nella specialità nastro, mentre la ginnasta Spurio Giulia per la categoria Junior ha ottenuto il 14° posto nella specialità clavette. Per il livello LE Categoria Allieve (anno 2008) e Junior abbiamo due campionessa nazionali: Bonfini Benedetta si è aggiudicata il primo posto nella specialità fune, mentre Orsini Angelica è arrivata prima nella specialità nastro.

In ultimo vanno riportati i risultati di squadra, che vedono le ginnaste Bevini Cecilia, Cecchini Annalaura, Mannocchi Benedetta e Seghetti Miriam laurearsi vice-campionesse nella gara d’insieme livello LC attrezzo cerchio e le ginnaste Bonfini Benedetta, Cuscati Martina, Dine Gloria e Flaiani Lucrezia aggiudicarsi la maglia d’argento nella Serie D livello LD.

Il numero di partecipanti alla manifestazione “Ginnastica in Festa” era elevato e rientrare tra le prime dieci ginnaste di tutta Italia è la certificazione di qualità del lavoro svolto dallo staff della Sport Life composto dalle tecniche Yulia Schumeykina (tecnico e giudice federale), Laura Angelini, Lavinia Muccini, Bianca Nardinocchi e Rosanna Viola, con la collaborazione di Chiara Fioravanti (giudice federale) e dell’insegnante di danza Silvia Capponi (laureata all’Accademia Nazionale di Danza di Roma) che ha curato la parte artistica di ogni singola ginnasta, e la segretaria Claudia Tedeschi che ha curato la parte amministrativa. Tutto questo validissimo Team è sotto la direzione della Professoressa Katiuscia Balducci e del Presidente Professore Franco Ferretti.

