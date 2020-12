ASCOLI PICENO – “Questa mattina, insieme al direttore dell’Area Vasta 5 Cesare Milani, abbiamo fatto il punto sullo screening alla popolazione che sarà effettuato attraverso la somministrazione di tamponi antigenici. Nel Comune di Ascoli Piceno lo screening, che ricordo sarà gratuito e su base volontaria, inizierà venerdì 18 dicembre. I test saranno eseguiti presso il palazzetto comunale di Monticelli e presso la casa della Gioventù, dove sono stati individuati 12 punti prelievo (6 per ciascuna location)”.

Così il sindaco Marco Fioravanti, in una nota diffusa l’11 dicembre: “Chi vorrà sottoporsi allo screening dovrà prenotarsi attraverso apposita App: questa è in via di ultimazione e sarà presto scaricabile. Sul sito del Comune sarà invece pubblicato un modulo che dovrà essere compilato e presentato il giorno dell’appuntamento. Siamo in contatto con i patronati affinché anche loro possano aiutare i cittadini più anziani, o coloro che non hanno la disponibilità di scaricare l’App, a effettuare la prenotazione e la compilazione del modulo”.

“Presso i punti prelievo si lavorerà 10 ore al giorno, la prenotazione permetterà di non creare assembramenti: in questo modo riusciremo a somministrare fino a 2500-3000 tamponi al giorno. Sono esenti dallo screening i bambini sotto i 6 anni, le persone in quarantena o positive al Covid e gli operatori sanitari, poiché già sottoposti a controlli periodici – afferma il primo cittadino – Insieme all’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini e ai sindaci della provincia, abbiamo poi fatto il punto sull’organizzazione dello screening in tutto il territorio provinciale. Lo screening prenderà il via inizialmente dai comuni capoluogo, poi si passerà ai comuni con 20mila abitanti e poi ancora a quelli più piccoli”.

Il sindaco aggiunge: “Concludo ricordando a tutti che questo screening può rappresentare un ottimo sistema per individuare le persone positive asintomatiche, così da poter contrastare in maniera più efficace la diffusione del virus. Bastano pochi minuti per prenotarsi e altrettanto pochi per effettuare il tampone e conoscere il risultato. Per questo motivo, pur essendo lo screening su base volontaria, rivolgo a tutti il mio invito a sottoporsi al controllo”.