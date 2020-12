SPINETOLI – Un ulteriore tassello del progetto “Scuole Sicure” per l’Amministrazione Luciani.

La Giunta di Spinetoli ha approvato all’unanimità il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado, in ampliamento della scuola primaria “Pertini”, di Pagliare del Tronto.

Il costo dell’intera operazione sarà di 2.784.870 milioni di euro, cifra interamente coperta dal contributo del Miur.

Il progetto è stato redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti che si è aggiudicato la gara “aperta” basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sul miglior rapporto qualità/prezzo.

I professionisti coinvolti sono: Settanta7 Studio Associato, di Torino; DedaLegno di Firenze; l’ingegner Giuseppe Perillo di Bari; l’architetto Laura Lova, Torino.

Attualmente due sezioni delle scuole medie sono dislocate alla Scuola Pertini, una all’oratorio della parrocchia San Paolo di Pagliare e due alla Scuola Elementare di Colli del Tronto. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale, per l’inizio scuola, è stato quello di far tornare, comunque, gli studenti in aula nei tempi giusti, evitando i doppi turni.

“A settembre- commenta il Sindaco Alessandro Luciani – abbiamo cercato di evidenziare il valore sociale, oltre che formativo, della scuola: dopo tutti quei mesi a casa, ci sembrava un obiettivo doveroso, garantire a tutti lezioni regolari, evitando disguidi per i genitori, e in presenza. L’Amministrazione comunale continuerà a impegnarsi per fare sì che Spinetoli, nel prossimo futuro, tra interventi su edifici esistenti e nuove scuole, possa garantire ai piccoli cittadini ambienti scolastici sempre più sicuri e confortevoli”.

