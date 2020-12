ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza Dirigenziale 618 del 15 dicembre l’Amministrazione Comunale di Ascoli dispone di istituire dalla data del 18 fino al 23 dicembre 2020, e, comunque fino al termine delle esigenze, in Piazzale R. Strulli, lato est, tratto adiacente l’edificio sede della “Casa della Gioventù” e in Via degli Iris, vertice sud – est del piazzale antistante il lato nord della Palestra Comunale Monticelli:

il divieto di sosta rimozione coatta con orario 7-20;

in deroga al divieto di cui al precedente punto “1”, di riservare a favore di tutti gli utenti che si recheranno presso i suddetti centri a poter parcheggiare temporaneamente i propri veicoli, per lo stretto tempo necessario allo svolgimento delle suddette operazioni, nelle zone poste a divieto;

Autorizza la collocazione di appositi pannelli direzionali, nei punti stradali più ritenuti più opportuni, per agevolare l’individuazione e il raggiungimento delle strutture anzidette.

Per consultare l’ordinanza: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18801.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.