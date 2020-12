Le parole dell’imprenditore marchigiano presidente di Confindustria Macerata generano una sollevazione via social. La consigliera regionale ne chiede le dimissioni

ANCONA – Uno degli imprenditori più importanti e celebrati della Regione Marche, Domenico Guzzini, presidente di Confindustria Macerata, ha rilasciato una dichiarazione che ha fatto il giro d’Italia: “Penso che le persone sono un po’ stanche da questa situazione e alla fine vorrebbero venirne fuori, anche se qualcuno morirà pazienza, così secondo me diventa una situazione impossibile” (video sopra di E’tv Marche).

Anche Anna Casini, consigliere regionale del Partito Democratico, contesta le parole di Guzzini: “Sono basita dalle sue dichiarazioni e spero che provveda al più presto a chiedere scusa a tutte le centinaia di migliaia di persone morte di Covid e a tutti coloro che ogni giorno sono in prima linea negli ospedali e sul territorio”.

“E’ vero, ci sono molti problemi che devono essere risolti ma sono certa che le gravissime esternazioni del

Guzzini non possono rappresentare il sentire degli iscritti a Confindustria e mi auguro – conclude – pertanto che i vertici nazionali chiedano le dimissioni di chi ha messo in imbarazzo non solo l”associazione ma l”intera regione”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.