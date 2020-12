MONSAMPOLO DEL TRONTO – Nuova viabilità nel quartiere ad ovest di via Colombo a Monsampolo del Tronto.

Dal pomeriggio del 16 dicembre sono entrate ufficialmente in vigore le modifiche alla viabilità nel quartiere dietro il Panificio e la Pasta all’Uovo.

Sensi unici in tutte le vie, creazione di appositi spazi di sosta per le auto e realizzazione di una specifica corsia per i pedoni. Da oggi si “entra” da via Canova (sud) e da via Bernini (nord) e si “esce” da via Bramante (centro).

“Un primo intervento a cui ne seguiranno altri in diverse zone del territorio comunale, per mettere in sicurezza le nostre strade e per dare un po’ d’ordine ai nostri quartieri” afferma il sindaco Massimo Narcisi.