CASTORANO – Il Natale è uno stato d’animo di famiglia, di fraternità, di comunità. E anche se le festività natalizie del 2020 saranno segnate dalla distanza, imposta dall’emergenza sanitaria, le associazioni di Castorano si sono impegnate per donare al paese il simbolo di uno dei periodi più belli dell’anno: l’albero addobbato, installato nella piazza principale lo scorso 8 dicembre.

“Ringrazio vivamente le associazioni – commenta il Sindaco Graziano Fanesi – per lo spirito di collaborazione che le contraddistingue da sempre. Negli anni, hanno fatto e donato al paese, animando la comunità con diverse iniziative, coinvolgendo i più giovani. Questo 2020, che sta per concludersi, le ha costrette, purtroppo, a sospendere le attività culturali, sportive e sociali. Auspichiamo che, nel prossimo anno, si ripartirà piano piano. L’Amministrazione comunale farà la propria parte, stando come sempre al loro fianco”.

Le associazioni che hanno donato l’albero di Natale sono: la V’ Vtella Castorano; la Pro-Loco Castorano; la Consulta Giovanile Castorano; la Scuderia Ferrari Club Castorano; la Castoranese Calcio; l’ASD Bocastrum United Castorano; la 3 SICC aps; l’associazione Festa “Madonna della Rocchetta”; la Motoclub castrum; l’associazione Padre Carlo Orazi; l’associazione Radici; la Gym Castorano; l’associazione Santa Maria della Visitazione.

