ASCOLI PICENO – Dopo le pesante sconfitta casalinga contro il Cosenza l’Ascoli Calcio si prepara a tornare in campo a Vicenza, domani 19 dicembre alle ore 14 nella 13^ giornata di Serie B. Il tecnico Delio Rossi ha parlato prima della sfida.

“Dobbiamo migliorare l’atteggiamento generale – afferma l’allenatore bianconero – spesso ci troviamo solo con un centrocampista in mezzo e non è plausibile, fermo restando che le caratteristiche dei giocatori sono quelle. Abbiamo lavorato su qualche particolare ma giocando ogni tre giorni significa che devi fare defaticamento e poi valutare gli acciaccati, quindi per la cura dei particolari non c’è molto tempo. Il Campionato di B ti pone di fronte a queste situazioni, è lungo e bastano due partite positive per invertire il trend e due negative per trovarti in una situazione che non ti auguri e che è quella nostra. Possiamo dire qualunque cosa, ma noi siamo deputati a fare i fatti sul campo, si possono dire tante belle parole, ma un calciatore, un allenatore, un addetto ai lavori può rispondere solo coi fatti, quindi domani mi aspetto una partita di una squadra che abbia voglia di uscire da questa situazione per invertire il trend, anche dal punto di vista dell’atteggiamento”.

“Oltre a Brosco squalificato c’’è anche Spendlhofer che non sta benissimo -continua Delio Rossi – farò di necessità virtù e sceglierò in base ai disponibili, è normale che ci siano queste situazioni; con squalifiche e infortuni avrò l’opportunità di vedere all’opera altri giocatori. L’arrivo di Polito? Una nuova figura, scelta dalla società perché ritiene che sia la persona idonea; sono contento perché chiunque può dare una mano nell’ambito dei propri compiti è sempre ben accetto. Gli ho dato il benvenuto, mi sono messo a sua disposizione. Per di più è stato un mio ex calciatore e, nel momento in cui l’ho rivisto sotto un’altra veste, gli ho detto che prima era sotto di me ora sono io sotto di lui, è un discorso di gerarchie, ho cercato anche di toglierlo dall’imbarazzo perché mi ha conosciuto come suo allenatore e ora lui è qui con un altro ruolo”.

Sono 23 i convocati: Leali, Ndiaye, Sarr; Avlonitis, Corbo, Pucino, Quaranta, Sarzi Puttini, Sini, Spendlhofer; Buchel, Cavion, Donis, Eramo, Gerbo, Sabiri, Saric; Bajic, Cangiano, Chiricò, Pierini, Tupta, Vellios.

