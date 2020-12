ASCOLI PICENO – Gli Alpini consegnano una donazione alla Croce rossa ascolana, l’iniziativa del gruppo Ana di Ascoli Piceno .

“Siamo davvero onorati per le dimostrazioni di affetto che in queste settimane abbiamo ricevuto da parte di moltissimi enti, associazioni e persone – afferma la Presidente della Croce Rossa di Ascoli Piceno, Cristiana Biancucci – Questi gesti, oltre ad esprimere solidarietà, dimostrano anche che siamo una vera comunità”.

“Gesti che scaldano il cuore, come la donazione ricevuta dal gruppo alpini di Ascoli Piceno Ana Sezione Marche e che dimostrano la loro immutata sensibilità e modo d’essere guida,sponda sicura e rassicurante punto di riferimento , ovunque ci sia la loro presenza. È importante poter condividere con la gente questi gesti di umana solidarietà che testimoniano che i valori, i doveri, l’amore per il prossimo esistono ancora attraverso uomini dagli alti valori etici – conclude la Biancucci – Queste sono le nostre credenziali, per trasmettere alle nuove generazione l’essenza di essere italiani”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.