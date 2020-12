ASCOLI PICENO – Importante notizia di sport per il capoluogo.

Il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, e l’assessore allo sport Nico Stallone, di concerto con tutta l’Amministrazione Comunale, sono a lavoro per elaborare un progetto sportivo.

“Un progetto ambizioso, che prevede la promozione di tutte le discipline sportive attraverso una riqualificazione degli impianti esistenti e mediante la realizzazione di nuovi impianti e nuove strutture – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti – Campolungo nascerà una vera e propria Cittadella del Ciclismo”.

“Sarà una vera chicca, una straordinaria eccellenza per il Piceno ma anche a livello nazionale – ha fatto eco l’assessore allo sport Nico Stallone – La realizzazione di un nuovo Velodromo è già in fase avanzata dell’iter, inoltre in collaborazione con l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli è stato presentato un nuovo progetto, a completamento del precedente già approvato, di ulteriori 700 mila euro per la realizzazione di un Velodromo tra i più innovativi in Italia.

“Ma per realizzare una vera e propria area dedicata al mondo della bici, oltre al Velodromo sono stati previsti altri progetti a supporto” ha aggiunto il sindaco Marco Fioravanti.

La Giunta ha infatti deciso di approvare la richiesta presentata dalla Asd Progetto Ciclismo Piceno per l’utilizzo gratuito dell’area di proprietà del Comune in Zona Campolungo, denominata “Villa Sgariglia”, per la pratica della disciplina sportiva del ciclismo giovanile fuoristrada, che, in particolare, disciplina gli obblighi, le modalità di fruizione, gli interventi di manutenzione ordinaria (tagli di cespugli, arbusti, erbacce, ecc) della zona ai fini dell’utilizzo sportivo, in particolare per l’individuazione dei percorsi da svilupparsi nel futuro “Bike Park”.

Il progetto “Realizzazione nuovo Velodromo incluso nel programma riqualificazione urbana e sicurezza della periferia della città di Ascoli Piceno tramite lo sport” prevede, tra le altre cose, la realizzazione del Bike Park in zona Villa Sgariglia che sarà costituito dal nuovo Velodromo Comunale, da una pista per Bmx, da un ciclodromo, da una pista di ciclocross, da una variante per cross country eliminator e da un campo da trial bike utilizzabile anche come campo scuola mtb.

Tale struttura si qualificherebbe come “Centro Federale di Eccellenza” per la zona Italia Centrale della Federazione Italiana Ciclismo, proponendosi come “polo catalizzatore” per l’allenamento di atleti provenienti dalle altre regioni e per l’organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo sia nazionale che internazionale, con importanti risvolti nell’ambito dell’indotto economico del territorio del Comune di Ascoli Piceno.