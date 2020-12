PAGLIARE DEL TRONTO – E’ stata inaugurata stamattina, 21 dicembre, in Via Accesso stazione 38 a Pagliare, la nuova sede dell’Associazione Bianco Airone Pazienti Onlus, realtà da ormai più di un decennio in prima linea per la tutela dei diritti dei pazienti oncologici. A partire dal novembre di quest’anno essa è parte attiva del progetto “Assistenza domiciliare per malati oncologici e terminali”, nell’ambito del quale collabora con IOM Ascoli Piceno OdV, Cooperativa sociale GEA Società a RI ed Associazione AIL Ascoli Piceno “A.Troiani” OdV.

Il progetto, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno con un sostegno economico di 300 mila euro si pone come obiettivo principale la realizzazione ed il consolidamento di una rete territoriale per l’erogazione dei servizi in grado di farsi carico globale dei bisogni dei pazienti e delle loro famiglie. Le Organizzazioni del Terzo Settore che si occupano di assistenza domiciliare partecipano alla cogestione dell’intervento progettuale aggiungendo, grazie alla loro professionalità e disponibilità, al mero valore economico un valore umano e sociale notevolmente superiore.

Nello specifico, tra le attività progettuali , l’Associazione Bianco Airone è responsabile dell’ assistenza amministrativa per le pratiche burocratiche e del servizio di accompagnamento e trasporto per i pazienti oncologici dei Distretti di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto.

Da qui la necessità di avere una sede, oltre alla principale sita in San Benedetto del Tronto, che permettesse di accogliere in maniera comoda e discreta tutti i pazienti del territorio di riferimento della Fondazione. Necessità a cui ha risposto in maniera pronta e generosa l’Amministrazione Comunale di Spinetoli nella persona del Sindaco, mettendo a disposizione dell’Associazione un locale della Pro Loco inaugurato questa mattina con un’intima cerimonia svoltasi nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Erano presenti il Sindaco Alessandro Luciani, il Vicesindaco Piero Balestra, l’Assessore al Sociale Germana Gagliardi, l’Assessore al Territorio Roberto Perazzoli, il parroco della Chiesa San Paolo, Don Basilio, per l’Associazione IOM la Vicepresidente Lucia Vallorani, oltre ad alcuni volontari dell’Associazione Bianco Airone Pazienti Onlus, con la Presidente regionale Ornella Vallesi.

