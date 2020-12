ASCOLI PICEN O – Il turno infrasettimanale prima del Natale ha regalato al Picchio una sfida davvero impervia: i bianconeri affronteranno il Monza di Boateng nella 14esima giornata del campionato di serie B 2020/21 alle ore 19.

Il gruppo è in partenza nel primo pomeriggio , in mattinata la rifinitura alle 11 nel ritiro in Veneto. Torna disponibile Brosco. Mario Balotelli continua ad allenarsi ma pare non essere ancora in condizione e dovrebbe salatare anche il match contro l’Ascoli. Rientrato in gruppo Gytkjaer, mentre Paletta ha svolto lavoro differenziato. IL Monza è reduce da una brutta sconfitta a Pescara (3-2 al 90’) e i bianconeri devono assolutamente invertire la rotta.

I numeri del match. Sono 12 i precedenti in campionato tra i brianzoli e i bianconeri, nei 6 precedenti in casa biancorossa tre vittorie del Monza e tre pareggi. L’Ascoli è imbattuto nei tre più recenti incontri con il Monza in Serie B. I bianconeri non vincono ormai da 9 turni e sono in penutlima posizione a 6 punti, nelle ultime sei partite disputate, l’Ascoli ha raccolto solo un pareggio (3-3 a Cremona), il Monza è in ottava posizione con 20 punti e sembra aver ormai intrapreso il percorso giusto.

La squadra guidata da mister Brocchi è la formazione di B, con il possesso palla più alto (55.6%) e la percentuale migliore di passaggi riusciti (83.5%) in questo campionato. Cosimo Chiricò, ex del match è il giocatore che ha effettuato più tiri in questo campionato (30) senza segnare mai.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.