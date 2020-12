AVVISO DI DEPOSITO

Oggetto: “Variante parziale al P.R.G. e al perimetro del P.P.E. Centro Storico per ampliamento parco fluviale in zona “San Pietro in Castello”.

IL DIRIGENTE

del Settore 6 – SUE, SUAP, Ambiente, Urbanistica, Sisma

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2020 con la quale è stata adottata ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/92 la “Variante parziale al P.R.G. e al perimetro del P.P.E. Centro Storico per ampliamento parco fluviale in zona San Pietro in Castello”;

VISTA la legge urbanistica n. 1150 del 17/08/1942;

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34;

RENDE NOTO

che con la deliberazione consiliare n. 33 del 31/07/2020 è stata adottata la “Variante parziale al P.R.G. e al perimetro del P.P.E. Centro Storico per ampliamento parco fluviale in zona San Pietro in Castello”;

che copia della suindicata deliberazione consiliare n. 33/2020, unitamente agli elaborati in formato cartaceo elencati nella delibera stessa, resteranno depositati presso la Segreteria Generale del Comune, – Ufficio Protocollo, in Piazza Arringo n. 7, per 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del presente avviso, durante i quali chiunque può prenderne visione;

che la suddetta delibera e gli elaborati della Variante sono a disposizione per la consultazione anche in formato digitale, dal link che si trova nella pagina del sito comunale: Sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio – P.R.G. Vigente, raggiungibile al seguente url:

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6205 ;

che entro i 60 giorni di deposito chiunque può formulare osservazioni sui criteri e sulle linee generali della “Variante parziale al P.R.G. e al perimetro del P.P.E. Centro Storico per ampliamento parco fluviale in zona “San Pietro in Castello”;

che le osservazioni sopra indicate dovranno essere trasmesse all’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno nei termini previsti, specificando lo stesso oggetto di cui al presente avviso, al’indirizzo postale del Comune -Piazza Arringo, 7 – o con pec all’indirizzo ascolipiceno@actaliscertymail.it.

Dalla Civica Residenza, lì 21 dicembre 2020

IL DIRIGENTE

Arch. Ugo Galanti

