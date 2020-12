ASCOLI PICENO – “Nella mattinata di ieri, 21 dicembre, i Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno impegnati sul territorio a prevenire e contrastare il crimine predatorio e non con mirati servizi, sono intervenuti, su richiesta al Numero Unico di Emergenza europeo 112, in centro ad Ascoli Piceno dove hanno rinvenuto la richiedente, una donna 44enne di origini macedoni, terrorizzata e sanguinante, colpita con un fendente al braccio sinistro dal marito datosi subito alla fuga”.

Così si apre la nota stampa dell’Arma picena diffusa il 22 dicembre: “Le immediate ricerche diramate dalla Centrale Operativa dei Carabinieri hanno permesso di rintracciare dopo poco tempo l’uomo, 50 anni anch’egli macedone, che con la propria auto si trovava nel comune di Spinetoli dove avrebbe cercato probabilmente dei conoscenti dove nascondersi per sfuggire all’arresto”.

“L’uomo, perquisito sul posto, è stato trovato in possesso del coltello a serramanico, sequestrato, sporco di sangue e usato per l’aggressione, è stato portato immediatamente in caserma dove è stato successivamente arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minaccia – affermano i militari nella nota stampa – La moglie, dopo essere stata medicata dai sanitari del nosocomio ascolano, ha denunciato ai Carabinieri le violenze e le vessazioni a cui era sottoposta da anni dal marito, probabilmente per motivi di gelosia, e che non aveva mai avuto la forza di denunciare. Il 50enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto a disposizione della Magistratura ascolana”.

“L’operato dei Carabinieri su tutto il territorio provinciale continuerà sia con funzione preventiva che repressiva a tutela dei cittadini onesti, che sono sempre invitati a chiamare subito il 112, come nel caso odierno dove la collaborazione è stata determinante, ovvero recarsi personalmente in caserma per esporre denunce o soprusi di ogni genere, nonché contattare telematicamente l’Arma anche attraverso il sito www.carabinieri.it” concludono dal Comando ascolano.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.