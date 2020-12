ASCOLI PICENO – In vista delle festività natalizie buone notizie arrivano per quanto riguardo la viabilità provinciale. Ponti ed importanti arterie viarie sono e saranno a breve, infatti, di nuovo fruibili agli utenti con sensibili miglioramenti in sicurezza, percorribilità e tempi di collegamento.

“Da sempre strade e infrastrutture costituiscono una priorità assoluta per l’Amministrazione Provinciale e in questi mesi – dichiara il Presidente della Provincia Sergio Fabiani – nonostante l’emergenza Covid abbiamo lavorato molto per portare a compimento cantieri e progettualità su tutto il Piceno. Il 23 dicembre riapre al transito il ponte di Cerreto-Monsampietro, struttura posta al km. 3+370 sulla S.P. 177, nel territorio del Comune di Venarotta”.

“Ringrazio tutti i soggetti che hanno operato in sinergia per conseguire questo risultato, in particolare gli uffici della Provincia che hanno progettato e seguito i lavori, la ditta che ha eseguito l’intervento e, soprattutto, i cittadini che con pazienza e fiducia hanno atteso la realizzazione di un’opera strategica per il comprensorio. Ricordo – prosegue il Presidente – che il ponte è stato finanziato con 263 mila euro provenienti dal Bilancio dell’Ente, resi disponibili con il Piano delle Alienazioni approvato dal Consiglio Provinciale che ringrazio”.

Il nuovo ponte, in acciaio e calcestruzzo, è stato realizzato in modo tale da non interferire strutturalmente con il ponte in muratura sottostante: infatti i carichi dovuti al transito dei veicoli saranno sopportati interamente dalla nuova struttura e il ponte esistente sarà soggetto solo al proprio peso.

Sempre il 23 dicembre si concretizza un altro tassello importante per il sistema della mobilità. Verrà infatti riaperto al transito il ponte, al km. 3+455, sulla S.P. 4 Appignano. Il risanamento della struttura, completato con due mesi di anticipo rispetto ai tempi contrattuali previsti, si inquadra in un intervento complessivo di 928 mila euro che ha interessato diverse strade provinciali. Infatti, sono stati sistemati tratti ammalorati del piano viario e ripristinate le barriere di sicurezza stradali in tratti pericolosi non solo della S.P. 4 Appignano, ma anche della S.P. 73 Ripaberarda e della S.P. 191 Valle Orta.

Altro importante traguardo conseguito riguarda la Sp 47 Montalto Marche che è stata già riaperta al traffico questa settimana. “I lavori dell’importo di circa 3 milioni e 360 mila euro sono stati realizzati dall’Anas che ringrazio – afferma il Presidente Fabiani – e hanno migliorato la stabilità e la sicurezza dei versanti con l’attuazione di una riconfigurazione del pendio e opere la realizzazione di sostegno del rilevato stradale mediante l’inserimento di paratie”.

In piena ed intensa attività sono inoltre i lavori per la ricostruzione del Ponte di Rubbianello. Sono state completate le opere in cemento armato dell’impalcato ed è in via di ultimazione il rivestimento dei mattoni sugli archi. In questi giorni è anche iniziata la posa delle lastre cosiddette “Predal” che dovranno sostenere la soletta in calcestruzzo dell’impalcato orizzontale larga 11 metri.

