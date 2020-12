ARQUATA DEL TRONTO – Un lutto che colpisce la comunità già ferita di Arquata del Tronto. Si è spento, all’età di 74 anni, Aleandro Petrucci, sindaco in carica. Era stato eletto nel 2016 e immediatamente aveva dovuto affrontare l’immane sciagura del terremoto che ha raso al suolo gran parte della città provocando decine di vittime specialmente nella frazione di Pescara del Tronto. Di recente le condizioni di salute di Petrucci erano purtroppo peggiorate.

Da quel giorno Petrucci ha cercato in tutti i modi di attivare la macchina della ricostruzione, ed ha rappresentato un punto di riferimento per l’intera popolazione. In precedenza Petrucci era stato consigliere provinciale e assessore provinciale dal 1985 al 1995 e dal 2009 al 2014 nella presidenza di Piero Celani.

Nella notte della tragedia del terremoto, pochi minuti dalla prima devastante scossa del 24 agosto 2016, lo contattammo telefonicamente e sentimmo nella sua voce la disperazione di chi aveva capito cosa fosse accaduto alla sua gente. Ma parlammo con lui pochi secondi perché era già intento ad organizzare i primi soccorso.

La redazione di Piceno Oggi e Riviera Oggi rivolge il più sentito cordoglio alla famiglia e alla comunità tutta arquatana. Addio caro Aleandro, siamo certi che osserverai con attenzione i tuoi concittadini anche da lassù.

NOTA COMUNE DI ARQUATA E’ con il dolore nel cuore che l’Amministrazione Comunale di Arquata del Tronto annuncia la morte dell’amato Sindaco Aleandro Petrucci, avvenuta questa mattina. Da vero combattente aveva affrontato la malattia con lo stesso spirito con cui si è battuto per la rinascita della nostra terra dopo il terremoto del 2016.

Ai suoi cari vanno le condoglianze più sincere degli assessori dei consiglieri e dei dipendenti comunali.

PASQUALINO PIUNTI SINDACO DI SAN BENEDETTO Tutti i sambenedettesi si stringono agli amici arquatani che perdono un punto di riferimento, un generoso difensore dei diritti della sua comunità, un protagonista di mille battaglie per il rilancio dell’area montana colpita dal terremoto. Io perdo un collega prezioso di tante esperienze politiche comuni, un amico vero.

MARCO FIORAVANTI SINDACO DI ASCOLI PICENO Tenace, infaticabile, schietto e sincero. Hai affrontato la malattia da vero combattente, come da combattente hai difeso la tua Arquata del Tronto dopo il drammatico terremoto. La tua gente, la tua comunità, non ti dimenticherà mai. Sei e resterai per sempre un esempio. Addio amico mio, ciao Aleandro.

QUINTANA DI ASCOLI PICENO Il Magnifico Messere, il Presidente, il Consiglio degli Anziani e tutto il popolo Quintanaro si stringono attorno alla comunità del Castello di Arquata e alla famiglia per l’improvvisa scomparsa dello storico castellano nonché Sindaco Aleandro Petrucci, sempre presente davanti al suo gonfalone, il primo ad aprire il corteo dei Castelli della Quintana.

SANTE STANGONI SINDACO DI ACQUASANTA TERME Quest’anno funesto porta via con sé una persona speciale, il Sindaco di Arquata del Tronto. Un Collega con cui ho avuto sempre un vivo confronto, ma con cui, al contempo, si era radicata un’amicizia profonda, tale da darmi sempre la sensazione che lui fosse parte di me, nei modi e negli atteggiamenti! Un mese fa mangiammo insieme, non avevi appetito ma sempre una grandissima grinta, quella che ti ha sempre contraddistinto, volevi vincere la malattia come le tante sfide elettorali. Mentre ti aprivo gli scampi, sperando che li mangiassi, mi dicesti: “Io mi ricandido a maggio…e tu non fare scherzi…ricostruiamo questi paesi!”. Aleandro, lotta da lassù per tutti noi! Io lo farò qui per le nostre comunità! Ti ricorderò per sempre così, come in questa foto, quando vincemmo le elezioni! Addio amico mio!

MASSIMO ROMANI SINDACO DI MASSIGNANO L‘Amministrazione comunale di Massignano rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia e alla Comunità di Arquata del Tronto per la prematura scomparsa del Sindaco Aleandro Petrucci.

ASCOLI CALCIO MASSIMO PULCINELLI Il Patron Massimo Pulcinelli e tutta la Società Ascoli Calcio 1898 esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Aleandro Petrucci, Sindaco di Arquata del Tronto, sempre vicino ai colori bianconeri. Il Club si stringe attorno alla Famiglia Petrucci esprimendo le più sincere e sentite condoglianze.

COMUNE DI SPINETOLI, SINDACO ALESSANDRO LUCIANI L’Amministrazione comunale di Spinetoli, nell’apprendere la triste notizia della scomparsa del Sindaco di Arquata Aleandro Petrucci, esprime cordoglio e vicinza alla famiglia e a tutta la sua comunità.

MATTEO TERRANI SINDACO DI FOLIGNANO Una bruttissima notizia la perdita di Aleandro Petrucci. Un grande abbraccio alla famiglia, all’amministrazione comunale e a tutta la comunità di Arquata.

ANNA CASINI EX VICE PRESIDENTE REGIONE MARCHE Non pensavo che questo Natale potesse essere peggiore di come si presentava, invece questa mattina la notizia della tua scomparsa. Ne abbiamo passate tante, tu in prima linea sempre sul pezzo anche quel maledetto 24 agosto quando all’ alba cercavi di ricordare che potesse essere sotto le macerie. Abbiamo spesso litigato ma ci siamo anche abbracciati e abbiamo gioito insieme di ogni germoglio di rinascita. Sei stato un rappresentante tenace e caparbio di Arquata ma anche di tutte le aree interne, quando serviva duro e irriverente ma anche pronto a mediare per il bene dei cittadini. Perdiamo una grande persona e la perdiamo tutti.

RISORGIMARCHE Sei stato il primo ad accoglierci. Convinto anche tu che tutto dovesse avere inizio da Arquata del Tronto. La tua Arquata del Tronto, quella comunità ferita dal terremoto che hai tenuto stretta fino all’ultimo giorno di vita e per la quale non ti sei mai risparmiato. Caro sindaco, è stato un privilegio per noi conoscerti e condividere tanti momenti, a partire da quello stupendo 25 giugno 2017, su un prato della frazione di Spelonga. E troveremo il modo, puoi esserne certo, per rendere ancora più forte la memoria di un uomo che, a questa terra, ha voluto veramente bene. Buon cammino, Aleandro, oltre le tue montagne.

SEZIONE CAI ASCOLI Una triste notizia da condividere: ci lascia il Sindaco Aleandro Petrucci di Arquata del Tronto. Ha combattuto per la sua terra fino all’ultimo, guadagnandosi l’affetto dei concittadini e il rispetto di tutti.

FABIO POLINI SINDACO DI CASTIGNANO L’amministrazione comunale di Castignano esprime cordoglio e vicinanza per la prematura scomparsa del Sindaco di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci. Un abbraccio forte alla sua famiglia, e a tutta la Comunità Arquatana.

