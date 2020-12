OFFIDA – Saranno 4 gli appuntamenti, rigorosamente online, che allieteranno le famiglie offidane in questo periodo natalizio, ormai alle porte.

Due appuntamenti con la Tombola intergenerazionale, organizzata dalla Fondazione Lavoroperlapersona e due incontri con l’Accademia Teatrale Creativa e Francesco Facciolli, che prevede letture animate e laboratori.

L’edizione digitale della Tombola intergenerazionale si terrà il 28 dicembre e il 4 gennaio, alle ore 16. L’evento, dedicato al dialogo ludico fra le generazioni, diventa un’occasione per passare alcuni momenti delle festività tra nonni/zii e nipoti, genitori e figli. Ci si può iscrivere a una o entrambe le date in calendario: http://bit.ly/3mmYYw2 Una volta effettuata l’iscrizione, tramite email, arriverà il link per partecipare all’evento online e due cartelle per ogni giocatore.

Il 29 dicembre alle 16, sarà narrata la storia “La tarantella di Pulcinella” e tutti i partecipanti potranno costruiti “pupazzimolletta” con l’utilizzo di materiali da riciclo che si trovano facilmente in ogni casa. Mentre il 2 gennaio (ore 16) sarà la volta de “L’esame di Arlecchino” e verranno realizzati dei pupazzi con cucchiai di legno.

Sarà possibile partecipare all’evento iscrivendosi tramite il link https://form.123formbuilder.com/5761431/my-form.

“Offida non rinuncia agli eventi natalizi destinati alle famiglie – commenta l’Assessore Isabella Bosano – ringraziamo l’Accademia Teatrale Creativa, Francesco Facciolli e la Fondazione Lavoroperlapersona, per aver pensato ad appuntamenti su piattaforme digitali”.

