ASCOLI PICENO – Si rende noto che sul sito comunale di Ascoli è pubblicato l’avviso di asta pubblica per la vendita di immobili.

Il 2 febbraio, con inizio alle ore 9,30, presso l’Ufficio Centrale di Committenza Palazzo Arengo (sede del Comune) sito in Piazza Arringo, si procederà all’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base d’asta, per la vendita di immobili di proprietà comunale (elencati nell’avviso in allegato).

L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12.30 del giorno 1 febbraio.

Per consultare l’avviso e l’elenco degli immobili visitare la pagina del sito comunale: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18817

