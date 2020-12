ASCOLI PICENO – Il fantasista bianconero classe ’94 si sta allenando e lo dimostrano le sue stories su Instagram.

Il numero 11 del Picchio vittima di un grave incidente qualche mese fa sta tornando in forma. Il calciatore serbo sotto contratto con l’ Ascoli calcio non era mai tornato dopo il lockdown e non ha effettuato la preparazione con i bianconeri. Dovrebbe tornare a breve con il club di Corso Vittorio Emanuele e riprendere gli allenamenti. Il nuovo DS Polito lo considera parte della rosa e a breve si deciderà il suo futuro anche in base alle sue condizioni fisiche.

