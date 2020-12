Il miglior marcatore della squadra bianconera con 74 reti tra C, Cadetti e A. Aveva 82 anni. In carriera anche 17 presenze con la Samb e 5 goal in serie B

ASCOLI PICENO – L’anno si chiude con una notizia brutta per la città delle Cento Torri.

E’ morto, a 82 anni, Renato Campanini ex giocatore dell’Ascoli Calcio e miglior marcatore nella storia della squadra bianconera con 74 reti. Era originario di Pieve di Cento, in Emilia Romagna.

A dare il tristo annuncio sul Web è stata la pagina Facebook Ascoli Calcio Fan Club con un toccante post: “Riposa in pace ‘Faccia da Gol’ e grazie per tutte le emozioni che ci hai regalato”.

184 presenze in totale con la maglia del Picchio e, appunto, 74 goal per la ‘Faina’. Portò l’Ascoli, insieme a Costantino Rozzi e Carletto Mazzone, dalla C alla prima promozione in A avvenuta nel 1974. Suo il primo gol in assoluto bianconero, nella massima serie, a Napoli il 6 ottobre 1974. E’ tra i maggiori cannonieri italiani del dopoguerra.

Per Renato Campanini anche 17 presenze con la Sambenedettese, in serie B,e 5 reti nella stagione 1960-61.

