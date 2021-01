ASCOLI PICENO – Alcuni episodi di fine anno 2020 nella città delle Cento Torri.

Ad Ascoli, zona Porta Cappuccina, alcune auto parcheggiate hanno subito danni da un mezzo in transito.

I carabinieri locali stanno indagando per risalire al responsabile.

Sulla Circonvallazione, inoltre, sono caduti alcuni massi. Fortunatamente non ci sono state conseguenze a mezzi e persone ma il tratto interessato dalla caduta è stato transennato per precauzione.

AGGIORNAMENTI DA COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI ASCOLI PICENO

Ad Ascoli Piceno, un giovane alla guida delle propria autovettura, per cause in via di accertamento, sbandava e danneggiava tre veicoli regolarmente parcheggiati dandosi alla fuga. Lo stesso, successivamente identificato, è stato messo di fronte alle proprie responsabilità e dovrà risponderne.

