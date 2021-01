ASCOLI PICENO – Servizio Civile Universale: scopri i progetti ed entra anche tu a far parte della Croce Rossa con nuove opportunità.

Anche quest’anno la Cri di Ascoli accoglierà il servizio civile. Giovani, dai 18 ai 29 anni non compiuti, avranno l’opportunità di entrare a far parte della Croce Rossa, l’Organizzazione di Volontariato più grande d’Italia. Nell’ambito del Bando Ordinario 2020, la Cribascolana , infatti, ha avviato uno.

Grazie al quale 4 under 30 potranno vivere un’importante esperienza di crescita personale e professionale dando il loro contributo in diverse attività dell’Associazione a favore delle persone vulnerabili. Considerata sia la valenza educativa/formativa del Servizio Civile che l’opportunità di crescita personale e professionale dei giovani avviati, la Croce Rossa Italiana – da sempre attenta e vicina ai giovani e alle loro esigenze – ha voluto investire nell’organizzazione di un Servizio Civile Nazionale strutturato e in grado di garantire ai giovani quell’occasione utile per vivere esperienze formative e acquisire valori e principi spendibili anche dopo la conclusione dell’anno di Servizio.

Termini e requisiti per presentare la domanda

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario utilizzare la piattaforma DOL, raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it a cui si accede esclusivamente con Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Le richieste devono arrivare entro le ore 14 dell’8 febbraio 2021.

Per maggiori informazioni sui requisiti d’accesso consulta il Bando ordinario 2020 attraverso il QRCODE .

I ragazzi interessati possono presentare subito la tua candidatura ed entra a far parte della grande famiglia di Croce Rossa.

