ASCOLI PICENO – A seguito delle informazioni ricevute dalla Saba, si rende noto che ad Ascoli i permessi Ztl con scadenza il 31 dicembre, sono stati prorogati fino al 28 febbraio.

Si informa che al fine di rispettare le misure per il contenimento della diffusione del Covid-19 ed evitare assembramenti, i rinnovi verranno eseguiti secondo le seguenti modalità:

1) il rinnovo dovrà avvenire con pagamento in contanti;

2) è richiesta la prenotazione di un appuntamento contattando il numero 0736 259889 e di presentarsi agli sportelli della SABA con i moduli compilati;

3) oppure è possibile rivolgersi presso gli uffici della Saba dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12 con i moduli già compilati in tutte le sue parti (i moduli possono essere ritirati presso gli uffici SABA o scaricati direttamente dal sito www.sabait.it)

I moduli dovranno essere consegnati allo sportello con l’ importo necessario per il rinnovo (25 euro ad auto per residenti e 125 euro per ditte). A seguito della presentazione verrà rilasciata una ricevuta.

I permessi rinnovati potranno essere ritirarti tutti i pomeriggi al lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.

Per effettuare il rinnovo con pagamento tramite carta di credito sarà necessario prendere appuntamento contattando il numero 0736 252889. Per l’ emissione di nuovi permessi Ztl la Saba invita, anche in questo caso, a prendere appuntamento contattando il numero 0736 259889.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.