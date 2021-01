FERMO – È iniziata stamattina, 4 gennaio, la terza fase della campagna di screening gratuito “Marche Sicure” nell’Area Vasta 4.

Proseguirà fino a sabato 9 gennaio, festivi compresi, nelle postazioni allestite al Fermo Forum in modalità drive.

Potranno recarsi tutti i cittadini dei Comuni di Altidona, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Francavilla D’Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsapietro Morico, Montappone, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Giberto, Torre San Patrizio, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone, Monterinaldo, Monterubbiano, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Rapagnano, Servigliano e Pedaso.

Non è prevista prenotazione: i cittadini intenzionati a sottoporsi a tampone potranno presentarsi dalle 8 alle 20.

Da lunedì 11 a mercoledì 13 gennaio partirà lo screening riservato agli abitanti dei comuni montani di Amandola, Monfalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Santa Vittoria in Matenano e Smerillo che sempre in modalità drive potranno sottoporsi al test presso il campo sportivo di Amandola in località Pian di Contro dalle 8 alle 20 senza necessità di prenotazione.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.