ASCOLI PICENO – Istituzione divieto di sosta e di due nuove fermate autobus urbano ed extraurbano in Via E. Mari ad Ascoli, in adesione alle previsioni normative contenute nel Dpcm del 3 dicembre 2021, atte a contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con l’Ordinanza dirigenziale 2 del 4 gennaio 2021 l’amministrazione comunale dispone, a far data dal 07 gennaio 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza:

in via E. Mari, lato sud, davanti al civico 24, una nuova fermata autobus nelle fasce orarie 7-9 e 12-13.30;

in via E. Mari, lato nord, prima del P.C. n.857 una nuova fermata autobus nelle fasce orarie 7-9 e 12-13.30;

istituire il divieto di sosta con rimozione forzata nelle fasce orarie 7-9 e 12-13.30 su via E. Mari, lato nord, per il tratto compreso tra via Cola d’Amatrice e via Faleria;

istituire il divieto di sosta con rimozione forzata nelle fasce orarie 7-9 e 12-13.30 su via E. Mari, lato sud, sui primi tre stalli di sosta del parcheggio ubicato in prossimità dell’intersezione con via Cola D’Amatrice;

