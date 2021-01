ASCOLI PICENO – Emergenza Coronavirus, il punto della situazione in Italia nei prossimi giorni.

6 gennaio – Zona Rossa:

Divieto di spostamento se non per motivi di necessità, salute e lavoro, per ricongiungimenti familiari o per fare visita ad amici o parenti una sola volta al giorno, con autocertificazione.

7 e 8 gennaio – Zona Gialla:

Divieto di spostamenti tra Regioni salvo i consueti casi previsti. Ci si potrà muovere all’interno della propria regione.

Coprifuoco dalle 22 alle 5 di mattina.

Bar e ristoranti aperti afino alle ore 18, asporto consentito fino alle 22 e consegna a domicilio senza limiti di orario.

Negozi aperti fino alle 20 (anche quelli dei centri commerciali).

9 e 10 gennaio – Zona Arancione:

Divieto di spostamento tra Regioni e Comuni (tranne centri con meno di 5 mila abitanti in un raggio di 30 chilometri sempre con autocertificazione).

Bar e ristoranti chiusi, ma con possibilità di fare asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza limiti di orario;

Negozi aperti (tranne quelli dentro i centri commerciali).

