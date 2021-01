ASCOLI PICENO – L’amministrazione Comunale di Ascoli Piceno, nella persona del Sindaco Marco Fioravanti, della Giunta e del Consiglio Comunale, ha deliberato un Bonus anche per il mondo dello Sport.

“Lo scorso mese abbiamo deliberato il Bando ‘Sport per Tutti’ dove viene riconosciuto un rimborso a tutte le famiglie sotto un certo reddito che vogliono far fare attività sportiva ai propri figli. Tale attività sportiva viene fatta fare gratuitamente tramite i rimborsi approvati da questa Amministrazione Comunale – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti – La nostra Amministrazione crede fortemente nello sport, il bonus in questione va proprio in questa direzione nell’ottica di valorizzazione dell’attività sportiva come strumento di crescita e sviluppo individuale e collettivo”.

“Dopo aver creato un bando per assegnare rimborsi alle Famiglie per la Pratica Sportiva, adesso è la volta dei Contributi, dei Rimborsi alle Società Sportive, ai Sodalizi Sportivi – ha aggiunto l’assessore allo sport Nico Stallone – Ringrazio il Sindaco, la Giunta e l’Amministrazione comunale per essere sempre al fianco del popolo ascolano”.

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOCIETA’, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI SPORTIVI SENZA FINE DI LUCRO PER ATTIVITA’ SPORTIVA SVOLTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO ANNO 2020

In attuazione dei programmi dell’Amministrazione Comunale per la promozione dell’attività sportiva Cittadina, con il presente avviso il Comune di Ascoli Piceno ha intenzione di assegnare per l’anno in corso contributi a sostegno dell’attività sportiva.

Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione Comunale, che potrà sospendere, interrompere o modificare la procedura di concessione dei contributi senza che per ciò gli interessati possano avanzare nei confronti del Comune alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

Soggetto proponente dell’iniziativa.

Il Comune di Ascoli Piceno – Assessorato allo Sport – in qualità di soggetto responsabile della procedura di valutazione dei progetti e assegnazione dei contributi.

Soggetti ai quali l’avviso è rivolto.

Il Comune concede contributi a favore dei seguenti organismi che operano senza scopo di lucro:

a) sodalizi sportivi regolarmente affiliati alle rispettive Federazioni nazionali;

b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI Nazionale;

c) sodalizi che promuovono attività motorie tra i cittadini non aventi scopo di lucro;

d) scuole nel contesto delle attività dei Giochi della Gioventù.

Le Associazioni Sportive, Società Sportive e gli altri Organismi sportivi dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:

aver svolto la propria attività nel 2020 nel territorio del Comune di Ascoli Piceno.

L’ Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la facoltà di decidere altri motivi di esclusione, debitamente motivati;

Finalità e priorità degli interventi.

Il Comune di Ascoli Piceno concede contributi a detti organismi per gli scopi di seguito elencati e secondo il seguente ordine prioritario:

a) a parziale o totale copertura delle spese sostenute e documentate per l’organizzazione di attività promozionali tese ad avvicinare i giovani appartenenti alle prime fasce di età (fino ad un massimo di 14 anni) alla pratica sportiva.

Tali attività, da esplicarsi senza scopo di lucro, devono avere lo scopo di consentire ai giovani l’acquisizione delle capacità fisiche di base e dei fondamenti delle varie discipline sportive, attuate nei tempi e nei modi codificati dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali, sono escluse pertanto dal beneficio i saggi o le singole manifestazioni aventi fini ludico-sportivi;

b) a parziale o totale copertura delle spese, documentate e autorizzate dall’ufficio comunale competente, sostenute per l’acquisto delle attrezzature sportive, arredi per impianti sportivi, lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria eseguiti negli impianti sportivi comunali; le attrezzature cosi acquisite diventeranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale e saranno fruibili a tutti gli utenti degli impianti;

c) a parziale copertura delle spese sostenute e documentate per l’organizzazione di manifestazioni sportive di livello nazionale o internazionale;

d) a parziale copertura delle spese sostenute e documentate per l’organizzazione di convegni, seminari, congressi, tavole rotonde, a carattere nazionale o internazionale inerenti le problematiche organizzative,tecniche, giuridiche, didattiche, sociologiche, psicologiche, fisiologiche, mediche ecc. applicate alto sport;

e) a parziale o totale copertura delle spese sostenute e documentate per l’organizzazione di attività motorie per la terza età; tali attività dovranno espletarsi senza scopo di lucro;

f) a sostegno delle attività sportive inserite nei programmi dei Giochi della Gioventù;

g) a sostegno di manifestazioni o stages sportivi che si svolgono nel contesto delle attività relative ai rapporti tra citta gemellate con Ascoli Piceno o aventi lo scopo di avvicinare comunità ed etnie diverse.

Nel caso in cui la mancanza di richieste o il non accoglimento delle stesse determina un residuo di somme, destinate a specifiche finalità, queste potranno essere devolute a favore delle altre.

Le domande pervenute saranno esaminate dall’Assessorato allo Sport e Politiche Giovanili del Comune di Ascoli che al termine dell’istruttoria provvederà a stilare l’elenco dei richiedenti ammessi al contributo, eventualmente riducendo percentualmente gli importi richiesti, in modo da poter soddisfare tutte le domande ammesse ai benefici finanziari del presente avviso pubblico.

entro e non oltre il giorno 29 gennaio 2020.

“AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ SPORTIVA PER L’ANNO 2020” per spese effettuate nel periodo dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, Albo Associazioni Sportive 2020/2022 composto da 90 società. Lo stanziamento per i contributi ammonta a 50 mila euro.

