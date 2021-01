Dopo gli innesti di Pinna e Stoian, in uscita il giovane centrocampista Scorza che passa in prestito biennale al Piacenza. Ninkovic si allena ma dovrebbe lasciare il club

La squadra intanto si allena al Picchio Village in vista della sfida di sabato pomeriggio con il Cittadella: in mattinata il gruppo, diviso in due, ha svolto una sessione di forza in palestra e una di tattica per reparti sul campo; nel pomeriggio riscaldamento tecnico, possesso palla e partita. Anche per domani sono in programma due sedute di allenamento alle 10:00 e alle 14:30 al Picchio Village.

Si attende la fumata bianca per l’arrivo dell’attaccante Dionisi dal Frosinone, è rientrato ad Ascoli, Nikola Ninkovic ma come annunciato in conferenza dal DS Polito, dovrebbe essere solo di passaggio, la società vorrebbe monetizzare prima di perderlo a zero a giugno. Su di lui ci sarebbero interessi del Venezia dell’ex mister Zanetti e del Cosenza, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport che sarebbe interessata anche a Gerbo.

