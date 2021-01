ASCOLI PICENO – La Cri Comitato di Ascoli Piceno inizia l’ anno affiancando la campagna di reclutamento nazionale “In più ci sei tu”.

Sono aperte le iscrizioni al corso per diventare Volontario di Croce Rossa visibile sul sito www.criascolipiceno.it è rivolto ad aspiranti volontari dai 14 anni in su. Il corso è in modalità on line ed ha la durata di 26 ore.

Quello che Croce Rossa Italiana offre ogni anno è proprio la possibilità di congiungere le forze per migliorare le condizioni della comunità in cui ogni giorno viviamo, di cui sentiamo da vicino i problemi e per cui desideriamo fare di più.

Da anni, cittadini di ogni età, studenti, lavoratori, pensionati, scelgono la Croce Rossa per dare il proprio apporto alla comunità in

cui vivono, intervenendo in diversi ambiti, che vanno dall’assistenza sanitaria a quella sociale, a quelle rivolte specificamente alla fascia più giovane della comunità, fino alle attività di prevenzione delle emergenze sul territorio e a quelle attività di portata internazionale che permettono di comprendere pienamente il mondo di cui anche la nostra comunità fa parte.

Un impegno che la Croce Rossa e i suoi Volontari mostrano anche nell’ambito della formazione specifica necessaria per svolgere alcune tipologie di attività, cogliendo al volo la possibilità di arricchirsi di nuove conoscenze. Chi decide di diventare Volontario della Croce Rossa Italiana, non solo fa del bene agli altri, ma lo fa anche a se stesso.

Per le iscrizioni ed ogni informazione contattare direttamente il Direttore del corso volontario Gino Fioravanti al recapito telefonico 371 1657760.

