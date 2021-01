CASTORANO – Proseguono i lavori di ammodernamento della strada Salaria per conto Anas.

L’azienda comunica che, in virtù di lavori urgenti per il ripristino dei giunti di dilatazione in corrispondenza della rotatoria ai confini tra Castorano e Castel di Lama, si dispone la chiusura al traffico dalle 21 del 13 gennaio fino alle ore 6 del 14 n prossimità della rotatoria.

Pertanto, nella suddetta fascia oraria, i veicoli in transito da e per Castorano dovranno transitare per Pagliare del Tronto.

