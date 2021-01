ASCOLI PICENO – Lunedì 18 gennaio riaprirà l’ufficio postale di via Dino Angelini ad Ascoli, nel quartiere di Porta Romana.

Ad annunciare ciò, il sindaco Marco Fioravanti, tramite nota stampa, diffusa il 13 gennaio: “Consapevole dell’importanza cruciale rivestita dalla filiale per tutti i residenti del quartiere e per tanti cittadini ascolani, ho più volte sollecitato i vertici locali di Poste e Anci affinché si provvedesse alla riapertura dell’ufficio e al ripristino dei servizi offerti”.

“Poco fa è arrivata la comunicazione ufficiale della riapertura, per la quale ringrazio Poste Italiane e Anci – annuncia il primo cittadino – Colgo l’occasione per ringraziare anche tutti i cittadini per la pazienza mostrata, nonostante i disagi cui hanno dovuto far fronte”.

